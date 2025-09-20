У Харкові узялися розробляти концепцію підземного індустріального парку

У Харкові під час хакатону Underground Tech розроблятимуть концепцію першого в Україні підземного індустріального парку.

Про це пише видання "Думка".

Команди мають підготувати обґрунтування економічної доцільності та моделі розвитку проєкту, проаналізувати вплив на довкілля та шляхи сталого розвитку та створити візуальну концепцію — рендери, схеми, прототипи майбутнього простору, зазначено у публікації.

За інформацією організаторів, Kharkiv IT Cluster у партнерстві з Українським індустріальним кластером, хакатон буде "стартовим майданчиком для створення бізнес-планів і візуальних матеріалів, які можуть лягти в основу майбутніх міських проєктів".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Бюро інвестиційних програм", керуюча компанія в індустріальних парках "Володимир" та "Нововолинськ", ініціювала створення в Харкові першого в Україні підземного індустріального парку.

Раніше повідомлялося, що після масових обстрілів і втрати більшості підприємств на Харківщині планують створити перший в Україні підземний індустріальний парк.