У колишнього голови селищної ради з Рівненщини конфіскують необгрунтовані активи майже на 5,8 мільйона гривень, у тому числі – катер та вантажівку.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

За матеріалами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, у колишнього голови селищної ради з Рівненщини конфіскують необгрунтовані активи майже на 5,8 млн грн.

Відповідне рішення Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати підтвердив Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, розповіли у НАЗК.

Йдеться про будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку площею 831 кв. м у центрі Рівного. Нерухомість загальною вартістю майже 4,2 млн грн наприкінці 2019 року придбала теща посадовця, зазначили у нацагентстві.

Також йдеться про катер вартістю майже мільйон гривень, спеціальну вантажівку та земельну ділянку площею 0,25 га, які родина декларанта набула у власність у 2023 році.

Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім'ї засвідчив відсутність законних доходів, достатніх для придбання зазначеного майна.

На підставі результатів моніторингу НАЗК Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Перевірку було розпочато на підставі матеріалів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області в межах досудового розслідування.

ВАКС та АП ВАКС задовольнили відповідний позов. Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність цих рішень. Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо:

Раніше суд визнав необґрунтованим активом квартиру, яку купила родина керівника сервісного центру МВС на Харківщині.

Апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції про визнання необґрунтованими активів родини колишнього начальника відділу Державної податкової служби в Сумській області.

Прокуратура повідомила про підозру начальнику міжрегіонального управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківську, який приховав від декларування понад майно на 12,7 мільйона гривень та фігурує у справі про систематичне вимагання хабарів від підприємців.