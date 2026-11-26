Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які заволоділи газом із газотранспортної системи України на понад 203 мільйона гривень.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура

"За даними слідства, організував масштабну схему розкрадання палива 50-річний директор спільного українсько-азербайджанського підприємства, яке на підставі спеціального дозволу видобувало газ із свердловин Великомостівського родовища у Шептицькому районі Львівщини", – говориться у повідомленні.

До реалізації оборудки він залучив трьох підлеглих - майстра та двох операторів із видобутку нафти й газу.

Встановлено, що ще в 2019 році приватна компанія уклала офіційний договір із державним ТОВ "Оператор ГТС України" на користування газотранспортною системою для транспортування власного видобутого ресурсу.

"За правилами, облік палива, яке подається в державну "трубу", здійснюється через промислову площадку із встановленим спеціальним опломбованим вимірювальним вузлом", – зазначає прокуратура.

За даними слідства, упродовж січня 2022 року – листопада 2025 року обвинувачені здійснювали несанкціоноване втручання в роботу цього приладу обліку.

Майстер та оператори змінювали положення крана на вимірювальному вузлі, що дозволяло маніпулювати показниками та імітували закачування до газотранспортної системи нібито власного видобутого газу, якого насправді не подавали.

Надалі директор складав фіктивні акти приймання-передачі природного газу до газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України".

У такий спосіб учасники групи сфальсифікували об'єми переданого природного газу та безпідставно отримати право розпоряджатися державним газом із мережі, стверджують слідчі.

"Загалом вони незаконно заволоділи понад 8 млн кубометрів природного газу вартістю 203,4 млн грн, який реалізували іншим суб'єктам господарювання, зокрема й підконтрольним фірмам", – говориться у повідомленні.

19 травня всім чотирьом було повідомлено про первинну підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Директору підприємства додатково інкримінували легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

23 вересня на основі нових доказів фігурантам змінили підозру на вчинення злочину у складі організованої групи.

Івано-Франківський міський суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави. Для директора підприємства прокурори клопотали про її розмір у сумі 166,4 млн грн, однак суд зменшив заставу до 5,4 млн грн.

Крім того, за клопотанням прокурорів на все майно та корпоративні права у восьми підприємствах організатора схеми накладено арешт.

"Наразі досудове розслідування завершено. Його здійснювали слідчі ГУНП в Івано-Франківській області за оперативного супроводу обласного управління СБУ", – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України.

На Чернігівщині виявили нелегальний нафтопереробний мінізавод, де виготовляли бензин і дизельне пальне, під час обшуків вилучено нафтопродукти, обладнання та транспорт на 42 мільйона гривень.