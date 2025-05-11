Суд відібрав у дружини ексмера Чернігова землю поруч з облрадою

Господарський суд міста Києва зобов`язав ТОВ "Ріел Ко." повернути Чернігівській обласній раді частину земельної ділянки площею 0,05 га у місті Чернігів, проспект Миру, 43. За цією адресою знаходиться Чернігівська обласна рада.

Про це свідчить рішення суду від 30 квітня.

У січні 2021 року "Ріел Ко." звернулося до Чернігівської обласної ради про надання дозволу щодо встановлення меж земельного сервітуту (право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачеві можливість користування нею з певними обмеженнями) терміном на 49 років, для розміщення автостоянки на частині ділянки (кадастровий номер 7410100000:02:050:0424), орієнтовною площею 0,05 га.

Звернення компанія обґрунтувала тим, що отримана нею в оренду земельна ділянка площею 0,25 га для будівництва торгово-офісного комплексу Black Wood Tower не дає змоги розмістити повноцінну стоянку для автомобілів відвідувачів.

На займаній території можна розмістити лише 16 автівок та до 15 авто в підземному паркінгу. Земельна ділянка, на яку "Ріел Ко." пропонувало укласти договір сервітуту, дала б можливість розширити зону паркування авто.

Того ж року облрада надала земельний сервітут. А у 2024 році поновила його до 2027 року.

Прокуратура вважає, що у зверненні компанії до облради не було жодного обґрунтування неможливості задовольнити потреби для розміщення автостоянки в інший спосіб, ніж сервітут.

Крім того, відсутність можливості розмістити автостоянку для відвідувачів торгово-офісного комплексу не є підставою для встановлення сервітуту. Ці обставини повинні були враховуватись "Ріел Ко." на стадіях проєктування та будівництва і не можуть вважатись нововиявленою необхідністю.

Прокуратура також зазначила, що на сайті Black Wood Tower (Чернігів, вул. Київська, 11) вказано, що він забезпечений підземним паркінгом. Отже, підстав для сервітуту не існувало, сторони повинні були укласти договір оренди земельної ділянки. Відповідно, правочин є удаваним, оскільки його вчинено для приховування договору оренди. І це значить, що угода не відповідає вимогам законодавства щодо надання в користування ділянки.

Суд зайняв позицію прокуратури та дійшов висновку, що облрада незаконно передала землю у користування на умовах особистого сервітуту. І це порушує інтереси територіальної громади сіл, селищ та міст Чернігівської області, оскільки унеможливлює правомірне її використання на умовах оренди та співмірне отримання коштів за таке користування.

В результату суд визнав недійсним договір про встановлення земельного сервітуту для розміщення автостоянки на земельній ділянці від 01.10.2024 і зобов`язав "Ріел Ко." повернути її Чернігівській обласній раді.

Бенефіціаром "Ріел Ко." є Ірина Тимофіївна Атрошенко, дружина ексмера Чернігова Владислава Атрошенка, який до 2023 року був співвласником компанії. 6 червня 2023 року Атрошенка звільнили з посади міського голови за рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з військової частини 8,6 млн грн на користь сільськогосподарського ТОВ "Інтер" ( співвласницею є Ірина Атрошенко), яке у 2018 році отримало збитки в результаті вибухів та пожежі на військових складах у Чернігівській області.