Суд отобрал у жены экс-мэра Чернигова землю рядом с облсоветом

Хозяйственный суд города Киева обязал ООО "Риэл Ко." вернуть Черниговскому областному совету часть земельного участка площадью 0,05 га в городе Чернигов, проспект Мира, 43. По этому адресу находится Черниговский областной совет.

Об этом свидетельствует решение суда от 30 апреля.

В январе 2021 года "Риэл Ко." обратилось в Черниговский областной совет о предоставлении разрешения на установление границ земельного сервитута (право пользования землей, которое обеспечивает другому землепользователю возможность пользования ею с определенными ограничениями) сроком на 49 лет, для размещения автостоянки на части участка (кадастровый номер 7410100000:02:050:0424), ориентировочной площадью 0,05 га.

Обращение компания обосновала тем, что полученный ею в аренду земельный участок площадью 0,25 га для строительства торгово-офисного комплекса Black Wood Tower не позволяет разместить полноценную стоянку для автомобилей посетителей.

На занимаемой территории можно разместить только 16 автомобилей и до 15 авто в подземном паркинге. Земельный участок, на который "Риэл Ко." предлагало заключить договор сервитута, дал бы возможность расширить зону парковки авто.

В том же году облсовет предоставил земельный сервитут. А в 2024 году возобновил его до 2027 года.

Прокуратура считает, что в обращении компании в облсовет не было никакого обоснования невозможности удовлетворить потребности для размещения автостоянки другим способом, чем сервитут.

Кроме того, отсутствие возможности разместить автостоянку для посетителей торгово-офисного комплекса не является основанием для установления сервитута. Эти обстоятельства должны были учитываться "Риэл Ко." на стадиях проектирования и строительства и не могут считаться вновь выявленной необходимостью.

Прокуратура также отметила, что на сайте "Black Wood Tower" (Чернигов, ул. Киевская, 11) указано, что он обеспечен подземным паркингом. Следовательно, оснований для сервитута не существовало, стороны должны были заключить договор аренды земельного участка. Соответственно, сделка является мнимой, поскольку она совершена для сокрытия договора аренды. И это значит, что соглашение не соответствует требованиям законодательства о предоставлении в пользование участка.

Суд занял позицию прокуратуры и пришел к выводу, что облсовет незаконно передал землю в пользование на условиях личного сервитута. И это нарушает интересы территориального общества сел, поселков и городов Черниговской области, поскольку делает невозможным правомерное ее использование на условиях аренды и соразмерное получение средств за такое пользование.

В результате суд признал недействительным договор об установлении земельного сервитута для размещения автостоянки на земельном участке от 01.10.2024 и обязал "Риэл Ко." вернуть ее Черниговскому областному совету.

Бенефициаром "Риэл Ко." является Ирина Тимофеевна Атрошенко, жена экс-мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который до 2023 года был совладельцем компании. 6 июня 2023 года Атрошенко уволили с должности городского головы по решению Черниговского окружного административного суда.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева взыскал с воинской части 8,6 млн грн в пользу сельскохозяйственного ООО "Интер" (совладелицей является Ирина Атрошенко), которое в 2018 году получило убытки в результате взрывов и пожара на военных складах в Черниговской области.