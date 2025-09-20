У Дніпрі російська ракета влучила у склад АТБ

Росія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі у суботу, 20 вересня.

Про це повідомляє Час Пік.

Унаслідок російської атаки виникла пожежа на складі.

Як повідомив начальник управління із корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складі.

"Одна з ракет під час обстрілу Дніпра потрапила до нашого складу. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована, пошкоджено кілька вантажних авто компанії. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", – зазначив Демченко.

Нагадаємо:

У ніч на 20 вересня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням 619 БпЛА та ракет, з них 583 визнані збитими або подавленими.

У ніч проти 20 вересня російська окупаційна армія під час масованої комбінованої атаки на Дніпро влучила в багатоповерхівку.

Українські війська у ніч на 20 вересня уразили стратегічні об’єкти російського агресора у російських Саратовській та Самарській областях.