У держбюджет на 2026 рік не заклали кошти на нові пасажирські вагони – КВБЗ

Крюківський вагонобудівний завод заявив, шр у законопроєкті про держбюджет на 2026 рік не передбачено фінансування для придбання нових пасажирських вагонів.

Про це йдеться у публікації на сайті Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ).

"Законопроєктом про Державний бюджет України на 2026 рік, що розглядається у Верховній Раді, фінансування для придбання нових пасажирських вагонів не передбачено", – заявляє КВБЗ.

Між тим, ПАТ "КВБЗ" разом із підприємствами-суміжниками за державним замовленням АТ "Укрзалізниця" здійснює постачання нових пасажирських вагонів у рамках реалізації публічного інвестиційного проєкту "Придбання пасажирських вагонів", що передбачає закупівлю 366 одиниць.

У 2025 році підписано договори на постачання наступних 100 вагонів, поставка нових вагонів 2026 року розпочнеться до початку літніх перевезень. Інвестиційним проєктом передбачено закупівлю ще 200 вагонів у період 2026-2027 років, говориться у повідомленні.

"У разі невключення таких видатків до держбюджету проєкт буде призупинений, і держаного замовлення на пасажирські вагони не буде. Це призведе до непоправних незворотних наслідків – відтоку фахівців та вмирання галузі пасажирського вагонобудування", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Влітку цього року "Укрзалізниця" підписала з "Крюківським вагонобудівним заводом" контракти на виробництво станових пасажирських вагонів.

Раніше повідомлялося, шр "Укрзалізниця" завершила прийом всіх 66 нових вагонів цьогорічної партії, що поповнили одразу 4 флагманські поїзди. Вони сполучатимуть прифронтові Харківщину, Дніпропетровщину та Донеччину з Галичиною та Закарпаттям.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.