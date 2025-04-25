В Черном море арестовали судно, которое перевозило награбленное украинское зерно

В результате спецоперации Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Черном море задержано иностранное судно, которое незаконно перевозило в третьи страны украинскую агропродукцию, похищенную с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает СБУ.

По информации источников УП, название судна - Anka.

Как установило расследование, арестованное судно входило в состав "теневого" флота России, который используется для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.В конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тыс. тонн пшеницы, которую похитили на временно оккупированной территории юга Украины.

Как сообщают в Госпогранслужбе, с целью маскировки происхождения груза судно ходило под флагом одного из азиатских государств.

Отмечается, что во время обыска на борту изъяли навигационное оборудование, судовую документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие участие судна и экипажа в схеме незаконной перевозки.

Судно арестовали, экипаж задержали. Продолжается досудебное расследование.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов реализовало на электронном аукционе Prozorro.Продажи арестованный российский нефтяной танкер Nika Spirit. АРМА реализовало его за 6,4 млн грн, когда его оценочная стоимость составляла 2,4 млн грн.