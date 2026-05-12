Україна просить Європу виступити посередником в "аеропортовому перемир'ї" з Росією

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить Європу допомогти укласти з Росією угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах.

Джерело: Сибіга в коментарі виданню Politico в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі

Деталі: За задумом української сторони, такий крок надасть європейським лідерам конкретну роль у дипломатичному процесі на тлі сповільнення переговорів за посередництва США.

Сибіга вважає, що російський правитель Володимир Путін може мати стимул долучитися до такої угоди, оскільки великі російські авіавузли, зокрема міжнародний аеропорт "Шереметьєво" у Москві та "Пулково" в Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими до ударів українською далекобійною зброєю.

Пряма мова Сибіги: "Нам, імовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми могли б спробувати врегулювати це питання або досягти так званого аеропортового перемир'я. Можливо, якби наші європейські союзники створили платформу або, скажімо, спеціальну групу, ми могли б обговорити це".

Деталі: Проте Київ не просить Європу замінити собою Вашингтон. Навпаки, за словами Сибіги, будь-які європейські зусилля повинні підсилювати дипломатичний процес за лідерства США та уникати створення конкуруючих напрямів.

"Це має бути додатковий напрям – не замість чогось, не як альтернатива", – підкреслив Сибіга, додавши, що Європа повинна говорити "в один голос".

Видання зазначає, що український міністр озвучив цю пропозицію європейським колегам за зачиненими дверима. За словами анонімного європейського посадовця, в ЄС відреагували обережно, оскільки спершу потрібно визначити очікування від прямих контактів із Москвою, щоб "не діяти наосліп". Високопосадовці Євросоюзу аргументують це тим, що Путін не демонструє серйозних намірів згортати війну.

Водночас головна дипломатка ЄС Кая Каллас допустила можливість обговорення ролі Європи під час наступних зустрічей міністрів закордонних справ. Вона також відкинула пропозицію Путіна залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника від ЄС.

Коментуючи це, Сибіга пожартував, що російський лідер із таким самим успіхом міг би запропонувати на цю роль акторів Стівена Сігала або Жерара Депардьє – відомих симпатиків путінської Росії.

