Долар не росте: Нацбанк оприлюднив курс валют на 26 травня

У вівторок, 26 травня, офіційний курс долара зменшиться на приблизно 2 копійки до 44,24 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Офіційний курс євро зросте на 20 копійок – 26 травня він становитиме 51,53 грн порівняно з 51,33 станом на 25 травня.

Офіційні курси на вівторок 26 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 44,24 грн (44,26 грн станом на 25 травня);

1 євро - 51,53 грн (51,33 грн станом на 25 травня).

Нагадаємо:

У понеділок, 25 травня, офіційний курс долара до гривні втретє поспіль встановив новий історичний рекорд – 44,26 грн.