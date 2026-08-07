У Асоціації ритейлерів розповіли, як вплинуть удари РФ на ціни

Остання масована атака Росії по логістичній інфраструктурі стала одним із найболючіших ударів по українському ритейлу, однак за роки повномасштабної війни бізнес навчився працювати навіть у таких умовах і дефіциту товарів не буде.

Про це повідомив голова Асоціації ритейлерів України (RAU) Андрій Жук.

Остання масована атака росії по логістичній інфраструктурі стала одним із найболючіших ударів по українському ритейлу за останній час. Під обстрілами опинилися логістичні потужності Rozetka, Епіцентр, Нова пошта, Novus, Fozzy Group та інших компаній, зазначив він.

"Після кожної масштабної атаки виникає однакове питання: чи чекати дефіциту? Сьогодні відповідь — ні", – каже Жук.

Наразі немає підстав говорити про різке загальне зростання цін саме через останні удари. Кожен знищений логістичний об'єкт збільшує витрати бізнесу.

"Компаніям доводиться орендувати нові приміщення, перевозити товари довшими маршрутами, залучати додатковий транспорт, відновлювати запаси, обладнання та IT-системи", – розповів він.

За його словми, частина цих витрат із часом може вплинути на собівартість товарів. Але назвати універсальний відсоток подорожчання неможливо. Для кожної компанії й товарної категорії наслідки будуть різними.

Кінцеві ціни залежать не лише від логістики, а й від закупівельної вартості, курсу валют, пального, електроенергії, заробітних плат і конкуренції, зазначив він.

"Безумовно, окремі компанії зазнали колосальних втрат. Десь можуть виникнути локальні перебої, затримки поставок або тимчасово зникнути окремі позиції. Але говорити про дефіцит продуктів чи товарів першої необхідності підстав немає", – запевняє голова асоціації.

За його словами, українські ритейлери створили резервні маршрути, альтернативних постачальників, власні логістичні рішення та навчилися швидко перебудовувати постачання. Саме тому навіть після настільки серйозного удару система продовжує працювати.

"Найскладніше зараз буде компаніям, бізнес яких безпосередньо залежить від логістики. Передусім це маркетплейси та онлайн-ритейл", – зазначив він.

За його словами, для таких компаній логістичний центр — це серце всього бізнесу. Якщо його втрачено, потрібно за дуже короткий час повністю перебудувати процеси. При цьому страждає не лише сама компанія.

"Через маркетплейси працюють тисячі українських підприємців. Для багатьох із них навіть кілька днів затримок означають втрату продажів, клієнтів і доходів", – пояснює він.

Голова асоціації зазначає, що атаки ще більше прискорять процес, який триває вже кілька років. Модель одного великого розподільчого центру поступово відходить у минуле.

Натомість бізнес дедалі більше інвестуватиме у децентралізацію: розподіл товарних запасів між кількома складами, розвиток регіональних логістичних хабів, дублювання маршрутів, резервний транспорт, прямі поставки від виробників до магазинів без проходження через центральний склад.

"Так, така модель дорожча. Але сьогодні безпека стала такою ж важливою, як і економічна ефективність", – зазначив Жук.

"Відбудувати сучасний логістичний комплекс за кілька тижнів неможливо. Натомість відновити саму функцію логістики можна значно швидше", – зазначив він.

Саме це зараз і роблять українські компанії: перерозподіляють товарні потоки, запускають альтернативні маршрути, орендують нові складські площі, змінюють логістичні схеми та домовляються про прямі поставки.

"Це означає, що бізнес не чекає завершення будівництва нових центрів, а відновлює роботу практично одразу", – пояснив голова асоціації.

За його словами, сьогодні бізнес потребує доступного фінансування для відновлення, розширення програм страхування воєнних ризиків, швидкого погодження нових логістичних об'єктів, спрощення імпорту обладнання тощо.

Також варто працювати над створенням стабілізаційного фонду для підтримки стратегічної торговельної та логістичної інфраструктури, додав він.

Нагадаємо:

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.

У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували логістичні та виробничі потужності "Епіцентру" в Києві й Калинівці, у результаті чого загинув працівник компанії, ще троє дістали поранення.

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma, складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

У Rozetka зазначили, що прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.