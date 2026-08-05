У аеропорту Лейпцига біля вантажного літака Ан-124 знайшли БпЛА

Близько півночі 5 серпня у німецькому аеропорту Лейпциг біля українського вантажного літака Ан-124 виявили безпілотник з детонатором, інший вантажний літак на висоті 400 метрів зіткнувся з неідентифікованим об'єктом і отримав незначні пошкодження.

Про це пише видання "Bild".

Видання пише, що до БпЛА було прикріплено вантаж — невідома маса з детонатором, і слідчі припускають, що це вибуховий пристрій.

Безпілотник із детонатором лежав на землі у безпосередній близькості від українського вантажного літака типу "Антонов".

"Німецька поліція направила саперів і повідомила про намір контрольовано підірвати БпЛА. За даними "Bild", було задіяно дистанційно керованого робота-сапера. Чи відбувся вибух, поки що невідомо", – написало німецьке видання.

Після виявлення дрона аеропорт припинив польоти до 1:55. Один вантажний літак був змушений піти на друге коло.

Незабаром після цього, за інформацією "Bild", приблизно за 6 кілометрів від аеропорту на висоті 400 метрів він зіткнувся з поки що неідентифікованим об'єктом. Літак приземлився в Ганновері, де було виявлено незначні пошкодження в передній частині.

Поліція не виключає, що це був акт диверсії, оператора безпілотника розшукують.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія ДП "Антонов" починає будівництво ангару для технічного обслуговування літаків в аеропорту Лейпцигу у Німеччині.

Раніше ДП "Антонов" повідомило, що у зв'язку з неможливістю виконання міжнародних авіарейсів з України, п'ять літаків типу Ан-124-100 "Руслан" тимчасово базуються в аеропорту Лейпцигу.

Після завершення модернізації Ан-124-100 компанії "Антонов" перелетів до Німеччини. Літак, виготовлений у 1994 році, має понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. польотів.