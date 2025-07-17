Україна переправила "Руслан" до Німеччини: з нього прибрали російські запчастини

Після завершення модернізації Ан-124-100, що належить компанії "Антонов", літак був переміщений до Німеччини.

Про це повідомили у компанії, передає Укрінформ.

"АТ "Антонов" завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100. 11 липня 2025 року "Руслан" безпечно переміщено до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Цей літак, виготовлений у 1994 році, має понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. польотів. Роботи з його глибокої модернізації розпочалася з 2021 року.

Мета модернізації — заміна основних комплектуючих, які виготовлялися в Росії, на сучасні комплектуючі західного та українського виробництва.

Через повномасштабну агресію Росії у 2022 році роботи були частково призупинені, на той момент літак перебував у розібраному стані. "Антонову" вдалося відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року.

"Вдосконалений "Руслан" продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку", - додали в компанії.

Наразі авіаційний парк підприємства перебуває у безпечних умовах, відповідно до внутрішніх протоколів безпеки.

Читайте також: Російські "Руслани" могли б працювати на Україну і НАТО, але припадають пилом в аеропортах Канади та Німеччини