"Дочка" держпідприємства "Антонов" починає будувати ангар для своїх літаків у Лейпцигу

Андрій Муравський — 27 серпня, 18:14
Дочірня компанія ДП "Антонов" починає будівництво ангару для технічного обслуговування літаків в аеропорту Лейпцигу у Німеччині.

Про це пише INTERFAX-Україна.

Antonov Logistics Salis GmbH, дочірня компанія ДП "Антонов" створена для обслуговування вантажних авіаперевезень за програмою країн НАТО.

Вона починає будівництво ангару для технічного обслуговування літаків в аеропорту Лейпцигу у Німеччині, який після повномасштабної агресії РФ проти України став основною базою авіакомпанії "Авіалінії Антонова", говориться у повідомленні.

Аеропорт у Лейпцигу – другий за величиною авіаційного вантажний хаб в Німеччині. Будівля буде зведена на площі близько 24 тис. кв. м, підготовчі роботи до будівництва вже тривають, а його завершення заплановано на 2027 рік.

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" заснована в 1989 році. Як зазначено на її сайті, парк авіакомпанії складається з одного літака Ан-225 "Мрія", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 та одного Ан-74Т.

За даними ГК "Укроборонпром", внаслідок ворожих дій Росії на початку вторгнення розгромлено базу (НП "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України. Після модернізації ще один "Руслан" у липні 2025 року переправили з Києва до Лейпцигу.

Нагадаємо:

Раніше ДП "Антонов" повідомило, що у зв'язку з неможливістю виконання міжнародних авіарейсів з України, п'ять літаків типу Ан-124-100 "Руслан" тимчасово базуються в аеропорту Лейпцигу.

Після завершення модернізації Ан-124-100 компанії "Антонов" перелетів до Німеччини. Літак, виготовлений у 1994 році, має понад 21 тис. льотних годин та понад 5,5 тис. польотів.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Канади розпочав процедуру конфіскації літака АН-124 "Руслан", що належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр".

В українському АТ "Антонов" очікують, що передача російського вантажного літака почнеться у 2025 році. На прохання канадського уряду спеціалісти АТ "Антонов" проінспектували російський літак і констатували, що він перебуває в ідеальному стані.

Раніше повідомлялося, що народні депутати подали правки до законопроєктів про створення Defence City, щоб авіабудівні підприємства отримали такі ж преференції, як і інші учасники оборонно-промислового комплексу, щоб розвивати авіаційну спроможність України.

Пропозиції представників українського авіапрому щодо включення до Defence City враховані частково.

