Ryanair втратив третину прибутку через подорожчання авіапального

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair повідомив про суттєве зниження прибутку – на нього вплинуло подорожчання авіапалива.

Про це йдеться в офіційному звіті Ryanair.

Чистий прибуток за квітень-червень зменшився на 34% і склав €538 млн порівняно з €820 млн за той самий період минулого року.

Головною причиною зниження прибутковості стало зростання цін на паливо: вартість тієї частини авіаційного пального, яка не була захищена хеджуванням (20% від загальних обсягів закупівлі), за квартал зросла вдвічі – до $150 за барель.

У компанії пояснюють це насамперед ситуацією навколо конфлікту на Близькому Сході.

Виторг авіакомпанії зріс на 0,9%, до €4,38 млрд (проти €4,34 млрд роком раніше), тоді як операційні витрати збільшилися на 11% – до €3,81 млрд з €3,42 млрд.

Ryanair перевезла 61,3 млн пасажирів, що на 5,9% перевищує показник минулого року (57,9 млн).

"Дохід на одного пасажира знизився на 5 % (середня вартість квитка знизилася на 6%, а дохід від додаткових послуг залишився на колишньому рівні). Одиничні витрати зросли на 5 %, оскільки ціни на авіаційне паливо в першому кварталі, що не були хеджовані, подвоїлися до 150 дол. за барель", – повідомили у авіакомпанії.

Авіапаливо на фінансовий рік 2027 хеджовано на 80 % за ціною 67 доларів за барель.

Останній облігаційний випуск на суму 1,2 млрд євро було погашено у травні, завдяки чому група наразі не має боргів, додали у Ryanair.

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Нагадаємо:

У травні світові авіакомпанії скоротили кількість пасажирських місць на 2 млн та скасували 12 тисяч пасажирських рейсів. Також низка авіакомпаній перейшла на використання менших або більш економічних літаків, щоб заощадити авіапальне в умовах можливих перебоїв у постачанні.

Раніше низка авіаційних об'єднань (IATA, A4E, ACI Europe ті інші) закликали Єврокомісію призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю на час літнього сезону.