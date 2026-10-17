У аеропортах Москви через атаки дронів другу ніч поспіль скасовують рейси

Увечері та уночі на 17 жовтня аеропорти Москви через загрозу атаки українських дронів знову запровадили обмеження на прийом і відправлення рейсів, було затримано або скасовано понад 350 рейсів, найбільше — у Шереметьєво.

Про це повідомило російське видання "Медуза".

Деякі літаки, що летіли до Москви, приземлилися в інших містах. Так, до Нижнього Новгорода перенаправили щонайменше два рейси — "Аерофлоту" та Flydubai. До Москви пасажирів доставляють автобусами.

Рейс з Анталії до Москви приземлився в Санкт-Петербурзі, пасажирам повідомили, що він вилетить до аеропорту призначення після усунення загрози з боку безпілотників. Пасажири скаржаться, що їх по кілька годин тримають у літаках без їжі, даючи лише воду.

Міський голова Москви Сергій Собянін повідомив у соцмережах, що з опівночі знищено 140 безпілотників, які летіли в бік міста.

Напередодні в аеропортах Москви через загрозу безпілотників також було затримано щонайменше 200 рейсів, говориться у публікації.

Через загрозу дронів припиняв роботу й аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі. За даними "Фонтанки", там було затримано щонайменше на дві години 16 рейсів.

Літак Red Sea Airlines, що летів із Хургади до Санкт-Петербурга, через закритий аеропорт здійснив посадку в Гельсінкі, пише Astra.

Нагадаємо:

Кількість затримок регулярних пасажирських рейсів у Росії тривалістю від двох годин за дев'ять місяців 2026 року зросла удвічі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.