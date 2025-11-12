У студії "Квартал 95" відреагували на справу співвласника Міндіча

Пресслужба студії "Квартал 95" зазначила, що ситуація навколо розслідування НАБУ щодо корупції співвласника студії Тимура Міндіча навколо НАЕК "Енергоатом" не має стосунку до діяльності "Кварталу".

Про це йдеться у повідомленні "Квартал 95" у Facebook.

"Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди.

Співвласник має юридичний зв'язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначили, що студія працює як бренд і займається виключно виробленням аудіо-візуального контенту.

"Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах", – зазначили у компанії.

Там підсумували, що будуть продовжувати свою роботу в Україні.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивались десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Прокурори також зазначили, що Міндіч будував звʼязки з Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським, та "заступництвом" міністра перед ним.