"Українська правда" запускає підписку: що зміниться для читачів

"Українська правда"

29 квітня "Українська правда" запускає платну підписку на матеріали видання. Цей крок позначає зміну формату "Клубу УП" та нові можливості для постійних читачів.

Підписка дає необмежений доступ до матеріалів УП: сайт без комерційної реклами в пакеті "Стандарт" або доступ до всього платного контенту й закритих форматів у пакеті "Преміум".

Щодня "Українську правду" читають сотні тисяч людей. Тому для нас принципово зберігати довіру, відповідально використовувати свій вплив і підтримувати інституційну сталість редакції.

"Сьогодні я хочу прямо сказати: нам потрібна ваша підтримка. Ми запускаємо підписку не тому, що це модний крок, а тому що реальність медіа змінюється щодня і якісна журналістика потребує ресурсів. Це робота людей, це поїздки і репортажі, це безпека журналістів, це розвиток нових форматів, свідками якого ви вже стаєте. Ми свідомо обираємо модель, у якій наша журналістика залишається відкритою для більшості своїх читачів. Але якщо ви читаєте нас регулярно і відчуваєте, що наша робота для вас важлива, я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте нас, підпискою. Ми будемо прозоро звітувати і вкладати ці кошти в те, щоб наша робота була ще ефективнішою", – каже Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди".

Ми пропонуємо користувачам обрати серед 3 тарифів підписки:

Базова – 149 грн/міс або 1490 грн/рік.: повний доступ до всіх матеріалів УП, авторські новинні розсилки, знижки на заходи УП.

Стандартна – 249 грн/міс. або 2490 грн/рік: усі переваги базової підписки, а також аудіоверсії матеріалів і читання сайту без комерційної банерної реклами.

Преміум – 999 грн/міс. або 9990 грн/рік: усі переваги стандартної підписки, а також доступ до всіх заходів "Української правди" та закритих відеоподкастів.

"Підписка – це логічний розвиток наших стосунків з читачами та розширення можливостей "Клубу УП". Ми сподіваємося, що підписка допоможе нам вибудувати ближчі й сталіші стосунки з читачами та розвивати Клуб УП як спільноту людей, які підтримують якісну журналістику. Сучасна медіаіндустрія дедалі більше залежить від технологічних платформ. Водночас реклама й гранти, на яких довго трималися незалежні медіа, вже не можуть бути єдиною опорою. Тому прямий дохід від читачів стає одним із найважливіших способів підтримувати незалежну журналістику", – зазначає Андрій Боборикін, виконавчий директор "Української правди".

Без підписки читачі зможуть безкоштовно відкривати 10 матеріалів основного сайту "Української правди" на місяць. Новини та матеріали інших проєктів УП ("Економічна правда", "Європейська правда", "Оборонка", "Чемпіон", "УП.Життя") поки залишаються у відкритому доступі.

Обрати тариф і доєднатися до нового формату "Клубу УП" можна за посиланням.