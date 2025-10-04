У 2026 році борг Запоріжжя збільшиться: які причини

У 2026 році місцевий борг Запоріжжя зросте з 1,8 млрд до 2,1 млрд грн. Чверть цієї суми складають зобов’язання "Міжнародного аеропорту Запоріжжя" та "Запоріжелектротрансу".

Відповідні розрахунки містяться у проєкті рішення міськради "Про Прогноз бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2026–2028 роки".

У документі передбачено поступове зростання доходів бюджету громади. Якщо у 2025 році доходи склали 11,4 млрд грн, то у 2026 році – вже 12,2 млрд, у 2027-му – 12,8 млрд, а у 2028-му перевищать 13,2 млрд грн.

Заступниця директора департаменту фінансової політики міськради Світлана Тимошенко зазначила, що на динаміку впливає кілька ключових факторів.

З 2025 року частка ПДФО, що зараховується до місцевого бюджету, зменшиться з 64% до 60%.

Водночас із 2027 року громади почнуть отримувати ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців.

Зростання також забезпечать підвищення соціальних стандартів, зокрема мінімальної зарплати, індексація плати за землю та акцизний податок із пального.

Водночас єдиний податок знижується через релокацію підприємств, говориться у публікації.

У структурі бюджету залишається боргове навантаження: у 2026 році місцевий борг зросте з 1,8 млрд до 2,1 млрд грн.

Чверть цієї суми складають зобов’язання комунальних підприємств – "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" та "Запоріжелектротранс".

За видатками найбільша частка традиційно припаде на освіту – близько 4 млрд грн. Значні кошти закладено і на житлово-комунальне господарство. На медицину планується спрямувати 400 млн грн.

Серед пріоритетів публічних інвестицій у прогнозі названо модернізацію муніципальної інфраструктури, підтримку освіти, медицини, соціальної сфери, ЖКГ, цифрових сервісів, а також розвиток культури, спорту, транспорту, безпеки та екології.

Джерела покриття – це як власні доходи міського бюджету (600 млн грн у 2026 році, 370 млн – у 2027-му та 380 млн – у 2028-му), так і субвенції з держбюджету, зокрема на укриття й відновлення, а також місцеві запозичення.

Фінансисти також врахували прогноз інфляції: 8,6% у 2026 році, 5,9% у 2027-му та 5,3% у 2028-му. Мінімальна зарплата зростатиме з 8 688 грн у 2026 році до 10 059 грн у 2028-му, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — із 3 288 грн до 3 667 грн.

У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. За даними сервісу аналізу ринків VKURSI Market BI, негативний фінансовий результат продемонстрували 24% із майже 10 тисяч зареєстрованих підприємств.

Раніше повідомлялося, що попри зростання доходів у 2023–2025 роках, усі українські метрополітени залишаються глибоко збитковими, найгірша ситуація – в Київського метрополітену.