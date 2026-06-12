Росіяни атакували термінал "Нової пошти" в Запоріжжі

Внаслідок російської атаки 12 червня було пошкоджено термінал "Нової пошти" у Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На момент атаки всі працівники перебували в укриттях, ніхто з них не постраждав.

Для забезпечення безперервної роботи компанія задіяла резервні логістичні рішення. Доставка відправлень здійснюється без змін.

Також зазначається, що клієнтам компенсують оціночну вартість втрачених посилок – "Нова пошта" сама зв'яжеться з тими, чиї посилки було втрачено внаслідок атаки.

"Статус посилок можна перевірити у застосунку та на сайті Нової пошти. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та робимо все необхідне для стабільної роботи мережі", – підсумували в компанії.

Нагадаємо:

"Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу двох останніх відділень у Дружківці на Донеччині (№1 та №3) з міркувань безпеки через постійні обстріли Росії.

Відділення №3 у Дружківці припинило працювати з 9 червня, а відділення №1 – припинить з 18 червня.

Уночі 8 червня під час обстрілу Харкова російський дрон влучив у дах депо №5 "Нової пошти", через що виникла пожежа та частково обвалилися конструкції.