Громади за чотири місяці отримали на 13% більше туристичного збору

За перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Найбільше туристичного збору зібрали на Львівщині та у місті Київ – по 22,5 млн грн. Також у лідерах Івано-Франківська область (18,8 млн грн) та Закарпатська область (10,3 млн грн).

Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку, наголошує податкова служба.

Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток.

"У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентоспроможність вітчизняного туризму", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що податкова служба посилить роботу із виявлення об'єктів оподаткування у сфері туризму: за її даними, третина ринку тимчасового розміщення туристів перебуває в тіні.

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн більше (31,5%), ніж за 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що Київ отримав рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.