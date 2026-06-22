США зняли санкції з іранської нафти, але лише тимчасово

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало нову ліцензію щодо Ірану, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів з країни упродовж двох місяців.

Про це йдеться на сайті OFAC.

Ліцензія діятиме до 21 серпня 2026 року. Вона знімає всі обмеження на іранську нафту та нафтопродукти, а також на підсанкційні судна, запроваджені Кодексом федеральних правил та низкою президентських указів у 2018-2020 роках.

Також дозволяються будь-які доларові платежі коштів уряду Ірану або будь-якій підсанкційній особі за придбання іранської нафти.

Водночас не дозволяються операції з іранськими підприємствами, що перебувають у спільній власності з іншими підсанкційними власниками – наприклад, підсанкційними особами з КНДР, Куби або тимчасово окупованих територій України.

Також в ліцензії не згадується про заморожені активи Ірану.

Окрім санкцій США, на Іран також накладені санкції Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй. Зокрема ЄС продовжує своє ембарго на ввезення іранської нафти, а ООН – заборону на постачання зброї країні.

Нагадаємо:

15 червня президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.

Після цього ЗМІ повідомляли, що США дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.