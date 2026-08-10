Пшениця подорожчала через перебої із судноплавством у Чорному морі
Ф'ючерси на американську пшеницю зросли до найвищого рівня більш ніж за тиждень через перебої із судноплавством у Чорному морі та ризики скорочення поставок зерна з регіону.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найактивніші ф'ючерси на пшеницю в Чикаго в понеділок подорожчали на 1,8% і досягли найвищого рівня з 30 липня. Провідний контракт на тверду червонозерну озиму пшеницю зріс на 2,4%.
На вихідних Туреччина тимчасово призупинила проходження своїх суден через Чорне море через підвищені безпекові ризики, пов'язані з російсько-українською війною. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан закликав запровадити мораторій на атаки в регіоні.
За словами директора з торгівлі сировинними товарами Futures International Джо Девіса, перебої сильніше підтримали ціни на американську тверду червонозерну озиму пшеницю, оскільки вона безпосередньо конкурує з високопротеїновою продовольчою пшеницею з Чорноморського регіону та Європи.
"Хоча ці перебої не обов'язково означають негайне збільшення експортних замовлень для США, вони погіршують перспективи доступної для експорту світової пропозиції та змушують імпортерів диверсифікувати джерела постачання", – пояснив він.
Зростанню цін також передувало повідомлення України про те, що через російські атаки експорт аграрної продукції у 2026–2027 маркетинговому році може скоротитися більш ніж удвічі порівняно з попередніми оцінками.
Нагадаємо:
Посилення атак на судна, порти та експортні термінали в Чорному морі вже порушило постачання зерна й нафти. Через зростання безпекових ризиків судновласники скорочують заходи до портів, а вартість фрахту та воєнного страхування зростає.