Пшениця подорожчала через перебої із судноплавством у Чорному морі

Ф'ючерси на американську пшеницю зросли до найвищого рівня більш ніж за тиждень через перебої із судноплавством у Чорному морі та ризики скорочення поставок зерна з регіону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найактивніші ф'ючерси на пшеницю в Чикаго в понеділок подорожчали на 1,8% і досягли найвищого рівня з 30 липня. Провідний контракт на тверду червонозерну озиму пшеницю зріс на 2,4%.

На вихідних Туреччина тимчасово призупинила проходження своїх суден через Чорне море через підвищені безпекові ризики, пов'язані з російсько-українською війною. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан закликав запровадити мораторій на атаки в регіоні.

За словами директора з торгівлі сировинними товарами Futures International Джо Девіса, перебої сильніше підтримали ціни на американську тверду червонозерну озиму пшеницю, оскільки вона безпосередньо конкурує з високопротеїновою продовольчою пшеницею з Чорноморського регіону та Європи.

"Хоча ці перебої не обов'язково означають негайне збільшення експортних замовлень для США, вони погіршують перспективи доступної для експорту світової пропозиції та змушують імпортерів диверсифікувати джерела постачання", – пояснив він.

Зростанню цін також передувало повідомлення України про те, що через російські атаки експорт аграрної продукції у 2026–2027 маркетинговому році може скоротитися більш ніж удвічі порівняно з попередніми оцінками.

Нагадаємо:

Посилення атак на судна, порти та експортні термінали в Чорному морі вже порушило постачання зерна й нафти. Через зростання безпекових ризиків судновласники скорочують заходи до портів, а вартість фрахту та воєнного страхування зростає.