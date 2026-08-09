Туреччина закликала оголосити мораторій на удари по суднах у Чорному морі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі.

Джерело: заява Фідана в інтерв'ю Anadolu

Пряма мова: "Конфлікт поширився на все Чорне море. Спочатку атакували порти й військові кораблі. Тепер під ударами без розбору опиняються всі комерційні судна. Потрібно створити механізм, який дозволив би оголосити мораторій".

Деталі: За його словами, Туреччина закликала Україну та Росію "створити механізм для оголошення мораторію" на обстріли кораблів у Чорному морі.

Пряма мова: "Ми закликали обидві сторони створити механізм для оголошення мораторію з цього питання. В українців уже була відповідна пропозиція. Ми передали її нашим російським колегам і чекаємо на відповідь".

Деталі: Коментуючи перспективи завершення війни, Фідан визнав, що сторони не схильні йти на поступки, поки мають можливості продовжувати воєнні дії.

На його думку, після взаємного виснаження сторони дійдуть висновку про необхідність сісти за стіл переговорів і укласти мир.

Що передувало:

Цього тижня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Зазначимо, в ніч проти 29 травня РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке йшло з порту в Одеській області до Туреччини, внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Українська правда