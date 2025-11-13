Третину зведеного бюджету забезпечили податки на доходи фізосіб – податкова

Податок на доходи фізичних осіб забезпечує 33% надходжень зведеного бюджету. За 10 місяців поточного року платники перерахували 507,8 млрд грн цього податку. Це на 18,4% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"ПДФО – одне із головних джерел фінансування держави та громад. ПДФО забезпечує 33% надходжень зведеного бюджету", – зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Найбільші надходження забезпечили платники Києва (118,9 млрд грн), Дніпропетровщини (50 млрд грн), Львівщини (34,1 млрд грн) та Київщини (30,4 млрд грн).

"Із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 240,8 млрд грн ПДФО. Це майже 60 % усіх їх надходжень. ПДФО – це гроші кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави", – зазначила Карнаух.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які контролюються Державною податковою службою. Це на 195,2 млрд грн більше показника минулого року. Виконання плану – 107,7 %.

За січень – жовтень 2025 року місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5 %, або на 51,2 млрд грн.