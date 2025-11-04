Надходження до місцевих бюджетів зросли на 14,5%

За січень – жовтень 2025 року місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5 %, або на 51,2 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Майже 60 % усіх надходжень до місцевих бюджетів – ПДФО. Загалом платники сплатили 240,8 млрд грн (+16,6 % до показника минулого року)", – зазначила вона.

"Ці надходження – фінансова основа громад, яка дозволяє реалізувати важливі для людей соціальні та інфраструктурні проєкти", – додала очільниця податкової.

Серед лідерів наповнення місцевих бюджетів:

єдиний податок – 65,5 млрд грн (+11,2 % до відповідного періоду минулого року);

податок на майно – 49,2 млрд грн (+16 %);

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 1,6 млрд грн (+23 %);

екологічний податок – 1,2 млрд грн (+13,5 %);

туристичний збiр – майже 0,3 млрд грн (+35,7 %);

збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв – майже 0,2 млрд грн (+23,8 %).

"Стабільні надходження – спільний результат бізнесу та ефективного адміністрування податків з боку ДПС. І йдеться не лише про контроль", – зазначила Карнаух.

"Ми розвиваємо цифрові сервіси для зручної сплати і звітування, надаємо консультаційну підтримку бізнесу через Офіси податкових консультантів у 20 регіонах, формуємо прозорі умови для всіх платників", – зазначила вона.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, які контролюються Державною податковою службою. Це на 195,2 млрд грн більше показника минулого року. Виконання плану – 107,7 %.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 11,4%, або +5,7 млрд грн.

Протягом січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень.