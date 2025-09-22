Європейці скорочують витрати і уникають американських товарів через мита Трампа

Споживачі єврозони змінили свої споживчі звички в очікуванні введення мит США, відмовившись від американських товарів і скоротивши дискреційні витрати.

Про це йдеться у дослідженні, опубліковане Європейським центральним банком, передає Reuters.

Споживачі єврозони, які мають значні заощадження, накопичені за роки після пандемії, протягом усього року були обережними у своїх покупках, оскільки невизначеність щодо мит тримала ключові сектори економіки блоку в підвішеному стані.

ЕЦБ виявив, що близько 26% респондентів його опитування повідомили про відмову від американських товарів. Близько 16% вказали, що зменшили свої загальні витрати.

"Домогосподарства з високим рівнем доходу частіше відмовляються від американських товарів, тоді як домогосподарства з нижчим рівнем доходу більше схильні скорочувати свої загальні витрати", — зазначив ЄЦБ, додавши, що фінансова грамотність також вплинула на ці рішення.

Майже всі скорочення витрат торкнулися дискреційних товарів, тоді як витрати на товари першої необхідності залишилися в основному без змін, додав ЄЦБ.

ЄЦБ додав, що деякі споживачі також скоригували свої інфляційні очікування в бік підвищення, в тому числі на більш тривалий термін, що свідчить про те, що сприйнятий вплив мит на інфляцію може бути не зовсім тимчасовим.

Нагадаємо:

11 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

31 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.