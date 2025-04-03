Акції Adidas і Puma обвалилися після мит Трампа

Акції Adidas і Puma різко впали після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові мита: 46% на імпорт з В'єтнаму, 32% – з Індонезії та 34% – з Китаю.

Про це пише Bild.

Ціна акцій Adidas знизилася більш ніж на 10% – до 197,4 євро. Puma втратила 9,3%, її акції торгуються по 20,72 євро. За даними Der Aktionär, близько 39% продукції Adidas виробляється саме в цих країнах.

Не менш серйозний удар по Nike, який на 95% залежить від фабрик у цих трьох регіонах. Його акції на впали на 9% – до 54,41 євро. Інвестори активно розпродають цінні папери, побоюючись зростання витрат і падіння прибутків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко розкритикував торгівельну політику США. "Це абсолютно неправильне рішення і атака на світову торгівельну систему. Тут не буде переможців", – заявив він.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.