Toyota очікує рекордний удар у майже $10 мільярдів від мит Трампа
Японська Toyota повідомила, що зазнає збитків майже на $10 мільярдів через нові 100% мита США на імпортовані авто.
Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що це — найбільша оцінка втрат серед автовиробників. Водночас компанія знизила прогноз операційного прибутку на 16% на тлі зростання витрат через мита на автомобілі, запчастини, сталь та алюміній.
Голова фінансового відділу Toyota Така́норі Азума зазначив, що прогноз включає не лише збитки самої компанії, а й втрати її постачальників у США, які імпортують запчастини з Японії.
Toyota тепер очікує операційного прибутку в 3.2 трлн єн ($21.7 млрд) до березня 2026 року — замість попередніх 3.8 трлн. У першому кварталі компанія отримала прибуток у 1.17 трлн єн — менше, ніж торік, але вище за очікування аналітиків.
У Північній Америці Toyota зафіксувала операційний збиток у 63.6 млрд єн через мита. Компанія виробила 1.1 млн автомобілів Toyota та Lexus у регіоні лише за перше півріччя 2025 року.
Попри збитки, Toyota планує відкрити новий завод у Японії на початку наступного десятиліття.
Нагадаємо:
У першій половині 2025 року Toyota досягла рекордних глобальних продажів, реалізувавши понад 5,5 млн автомобілів — на 7,4% більше, ніж торік.
Японський фондовий ринок завершив торги зростанням після новин про нову торговельну угоду між США та Японією.