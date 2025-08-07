Toyota очікує рекордний удар у майже $10 мільярдів від мит Трампа

Японська Toyota повідомила, що зазнає збитків майже на $10 мільярдів через нові 100% мита США на імпортовані авто.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що це — найбільша оцінка втрат серед автовиробників. Водночас компанія знизила прогноз операційного прибутку на 16% на тлі зростання витрат через мита на автомобілі, запчастини, сталь та алюміній.

Голова фінансового відділу Toyota Така́норі Азума зазначив, що прогноз включає не лише збитки самої компанії, а й втрати її постачальників у США, які імпортують запчастини з Японії.

Toyota тепер очікує операційного прибутку в 3.2 трлн єн ($21.7 млрд) до березня 2026 року — замість попередніх 3.8 трлн. У першому кварталі компанія отримала прибуток у 1.17 трлн єн — менше, ніж торік, але вище за очікування аналітиків.

У Північній Америці Toyota зафіксувала операційний збиток у 63.6 млрд єн через мита. Компанія виробила 1.1 млн автомобілів Toyota та Lexus у регіоні лише за перше півріччя 2025 року.

Попри збитки, Toyota планує відкрити новий завод у Японії на початку наступного десятиліття.

Нагадаємо:

У першій половині 2025 року Toyota досягла рекордних глобальних продажів, реалізувавши понад 5,5 млн автомобілів — на 7,4% більше, ніж торік.

Японський фондовий ринок завершив торги зростанням після новин про нову торговельну угоду між США та Японією.