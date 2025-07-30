Toyota встановила рекорд продажів попри мита Трампа

У першій половині 2025 року Toyota досягла рекордних глобальних продажів, реалізувавши понад 5,5 млн автомобілів — на 7,4% більше, ніж торік.

Про це пише The Japan Times.

Зазначається, що основний драйвер зростання — високий попит на гібриди у США, Японії та Китаї. Виробництво компанії також зросло на 8,8%.

Це сталося попри введення президентом США Дональдом Трампом 25% мита на імпортні авто. Клієнти поспішали придбати авто до набуття чинності мит, що дало Toyota сильний старт року.

Згодом мита були знижені до 15% після нової торговельної угоди, що може полегшити ситуацію для японських виробників. Toyota продовжує просувати гібриди, але відчуває конкуренцію з боку електромобілів від Tesla та китайської BYD.

Попри успіх Toyota, інші японські автовиробники, зокрема Honda та Nissan, повідомили про падіння продажів у червні — на 8% і 5% відповідно.