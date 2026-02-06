Toyota замінює генерального директора на тлі зростання конкуренції з Китаєм

Фінансовий директор Кента Кон замінить інженера Кодзі Сато на посаді генерального директора автовиробника, який стикається з торговими перебоями та конкуренцією з боку Китаю.

Про це повідомляє Financial Times.

Японська група заявила в п'ятницю, що Кента Кон замінить Сато на посаді президента і генерального директора з початку квітня, а Сато перейде на посаду віце-голови і новостворену посаду головного директора з питань промисловості.

Toyota заявила, що кадрові перестановки "мають на меті прискорити прийняття управлінських рішень у відповідь на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі".

Сато, інженер і самопроголошений "автомобільний фанат", який часто тестував автомобілі разом із головою Акіо Тойодою, залишає посаду президента лише через три роки після її обіймання, порівняно з майже 14 роками його попередника Тойоди.

Його наступник, Кон, був на передовій у скороченні витрат і підвищенні прибутків Toyota в бурхливий для автомобільної промисловості період, коли спостерігався дефіцит напівпровідників і були введені мита президентом США Дональдом Трампом.

Toyota збільшила свій відрив від Volkswagen як найпродаванішого автовиробника у світі, продавши 11,3 млн автомобілів у 2025 році, скориставшись популярністю гібридів у всьому світі, оскільки перехід на електромобілі загальмувався.

Toyota вважається відсталою в своїй стратегії щодо електромобілів, хоча її ставка на гібриди окупилася в короткостроковій перспективі. Її зусилля з розробки власного програмного забезпечення та платформи для автономного водіння також зазнали невдач.

Хоча Toyota поступово збільшує кількість моделей електромобілів у своїй лінійці, вона подвоює ставки на гібриди.

Японські ЗМІ повідомили цього тижня, що автовиробник повідомив постачальників про намір збільшити виробництво гібридів на 30% до 6,7 млн автомобілів до 2028 року, включаючи значне розширення виробництва в США.

