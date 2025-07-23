Акції Toyota та Honda злетіли після нової торгівельної угоди Трампа
Японський фондовий ринок завершив торги зростанням після новин про нову торговельну угоду між США та Японією.
Про це пише Reuters.
На тлі домовленостей між Вашингтоном і Токіо про зниження мит на імпорт автомобілів, японський індекс Nikkei зріс майже на 4%, досягнувши найвищого рівня за рік. Найбільше зростання продемонстрували акції автоконцернів — котирування Toyota підскочили більш ніж на 14%, а Honda — майже на 11%.
США погодилися не вводити нові мита, натомість Японія пообіцяла інвестувати 550 мільярдів доларів у США, зокрема купити 100 літаків Boeing і збільшити оборонні витрати на американські компанії до 17 мільярдів доларів щороку.
Мита на японські автомобілі скорочуються до 15% замість раніше встановлених 27,5%, а заплановані додаткові збори з 1 серпня будуть знижені з 25% до того ж рівня.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання довгоочікуваної торговельної угоди з Японією, яка ще кілька тижнів тому здавалася недосяжною для союзників і основних торговельних партнерів.
Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.
Хоча минулого року країна купила у США рису на суму 298 мільйонів доларів у США, згідно з даними торгової статистики Бюро перепису населення США. Між січнем і квітнем цього року Японія купила рису на суму 114 мільйонів доларів, говориться у публікації CNN.
Раніше повідомлялося, що Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису як поступку на торгових переговорах з США щодо запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних тарифів
Раніше повідомлялося, що Японія досягла "певного прогресу" в п'ятому раунді торгових переговорів з представниками США, спрямованих на скасування мит, які шкодять японській економіці.