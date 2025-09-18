Toyota відкликає 591 000 автомобілів у США: причина

Toyota відкликає 591 377 автомобілів у США через проблему з дисплеєм приладової панелі, який не відображає важливу інформацію, що збільшує ризик аварії або травмування.

Про це повідомляє Reuters.

Відкликання стосується декількох моделей, включаючи Venza, Highlander, Lexus, Tacoma і GR Corolla, повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху.

Приладова панель може не відображати швидкість автомобіля, стан гальмівної системи та попереджувальні індикатори тиску в шинах через помилку в програмному забезпеченні приладової панелі під час запуску автомобіля, додало агентство.

Нагадаємо:

