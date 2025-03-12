Найпопулярніший у світі автовиробник змінить ланцюги постачань, щоб пом'якшити вплив мит Трампа
Toyota розглядає можливість експорту автомобілів зі свого британського заводу до США, щоб пом'якшити наслідки тарифної політики адміністрації Дональда Трампа.
Про це повідомляє Financial Times.
Якщо Велика Британія уникне американських тарифів, а Трамп запровадить обмеження для інших країн, завод Toyota у Бернастоні отримає "експортний потенціал", зазначив Гаррісон.
Проте він наголосив, що можливі поставки будуть обмеженими, адже моделі, які виробляють у Британії, не відповідають попиту на великі авто в США.
"Якщо бізнес-рівняння має сенс і продукт, який ми виробляємо, потрібен в іншому регіоні... ми, звичайно, вивчимо [наші активи]", – сказав головний корпоративний директор компанії в Європі Метт Гаррісон.
Гаррісон попередив про нові "політичні вихори", оскільки США готуються запровадити "взаємні" мита з 2 квітня. Вони можуть стати ударом для ЄС, де мито на імпорт автомобілів становить 10%, тоді як у США – 2,5%.
Нагадаємо:
Асоціація великих автовиробників застерегла, що нові 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США.
Toyota стане третім автовиробником, який матиме власний завод з виробництва акумуляторів або електромобілів у Китаї, подвоївши свою присутність на найбільшому у світі ринку.