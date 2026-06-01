Toyota вперше за 23 роки перестала бути найдорожчою компанією Японії

Автомобільний виробник і промисловий гігант Toyota перестав бути найбільшою компанією Японії за ринковою капіталізацією вперше за більше ніж 20 років її випередила технокомпанія SoftBank.

Про це повідомляє Financial Times.

Технологічний гігант SoftBank став найбільшою компанією Японії за ринковою капіталізацією через попит на штучний інтелект. Він підняв акції японських компаній до рекордного рівня та допоміг SoftBank випередити Toyota.

Акції SoftBank з початку року подорожчали майже на 73% і в понеділок досягли чергового історичного максимуму, піднявшись більш ніж на 8% після обіцянки інвестувати до 75 млрд євро у велику мережу обчислювальних кластерів штучного інтелекту у Франції.

Її ринкова капіталізація зараз перевищує 46 трлн ієн або 288 мільярдів доларів.

Індекс Nikkei 225, що складається переважно з технологічних компаній, підскочив більш ніж на 1,2% у першу годину торгів у понеділок, вперше перевищивши позначку в 67 000 пунктів. З початку 2026 року він зріс майже на 30%.

"Японські компанії не можуть уникнути сучасного духу часу – харизматичне лідерство та сміливе прийняття ризиків перемагають уперте зосередження на поступовому вдосконаленні та міцних балансах", – зазначив Джеспер Колл, директор брокерської компанії Monex Group.

SoftBank, з її значною часткою в OpenAI, розробнику ChatGPT, та широкими амбіціями у світі штучного інтелекту, перетворилася на рушій манії, що охопила японські ринки.

Toyota, ринкова капіталізація якої на момент закриття торгів у п'ятницю становила трохи більше 48 трлн ієн (301 мільярд доларів), у понеділок впала майже на 4,5% до рівня нижче 46 трлн ієн (менеш 288 мільярдів доларів).

У 2003 році Toyota випередила телекомунікаційну групу NTT Docomo і стала найбільшою компанією Японії за ринковою капіталізацією.

