Продажі Toyota падають четвертий місяць поспіль

Компанія Toyota Motor повідомила в понеділок 29 червня, що у травні глобальні продажі автомобілів впали четвертий місяць поспіль, оскільки зниження попиту в Китаї та на Близькому Сході негативно позначилося на загальних результатах.

Про це повідомляє Reuters.

Глобальні продажі впали на 7,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 834 279 автомобілів, ⁠повідомила Toyota у прес-релізі.

Продажі за кордоном впали на 9,6%, тоді як у Японії вони зросли на 11,1% завдяки високому попиту на такі моделі, як RAV4 та bZ4X.

У розрізі регіонів продажі в Китаї різко впали на 31,7% на тлі складних ринкових умов, частково через зростання цін на бензин, тоді як на Близькому Сході вони скоротилися на 38,6%. У США, які є головним ринком для "Тойоти", продажі незначно знизилися на 0,6%.

Світове виробництво скоротилося на 5,5% порівняно з минулим роком, оскільки падіння на 3,8% у США та на 13,3% в Азії компенсувало зростання в Японії. Дані Toyota включають показники її преміального бренду Lexus.

Нагадаємо:

Автомобільний виробник і промисловий гігант Toyota перестав бути найбільшою компанією Японії за ринковою капіталізацією вперше за більше ніж 20 років її випередила технокомпанія SoftBank.