Правоохоронці викрили псевдопрацівника НАБУ

Правоохоронці викрили шахрая, який видавав себе за працівника НАБУ та за гроші обіцяв підприємцю "вирішити проблеми" з податками, судами й кримінальним переслідуванням.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Спільно з управлінням внутрішнього контролю НАБУ Національна поліція викрила шахрая, який видавав себе за працівника Бюро та за гроші обіцяв підприємцю "вирішити" проблеми з податками, судами й кримінальним переслідуванням", – говориться у повідомленні.

Як розповіли у НАБУ, 29-річний чоловік дізнався від батька про податкові перевірки підприємця та його дружини на близько 32 млн грн. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ і може допомогти владнати проблеми.

"Щоб здаватися переконливішим, псевдопрацівник використовував юридичну термінологію та вигадував нові причини для передачі грошей. Зокрема, розповідав про нібито "замовлення" з боку впливових людей та кримінальне провадження в БЕБ, якого насправді не існувало", – говориться у повідомленні.

Упродовж вересня 2025 року – березня 2026 року підприємець передав йому 280 тис. дол. США. А згодом шахрай попросив ще 200 тис. дол. США за нібито організацію штучного банкрутства, скасування штрафів та зняття арешту з активів.

На зустріч він приніс підроблений судовий документ про нібито закриття справи. Під час отримання грошей його затримали.

Нагадаємо:

Прокуратура повідомила киянину про підозру у шахрайстві на майже 1,2 мільйона гривень: він обіцяв військовим допомогти отримати ділянки під забудову, знаючи, що ці землі передати безкоштовно неможливо.

У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську, організував колишній депутат Дніпровської міської ради: одні й ті самі квартири продавали двічі.