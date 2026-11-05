Фейковий обмінник для "великого клієнта": у Києві викрили шахраїв

У Києві шахраї організували фейковий пункт обміну валют і розраховували ошукати клієнта з великою сумою коштів, проте касирка так і не встигла передати кошти спільникам.

Про це розповідає пресслужба Київської міської прокуратури.

У столиці шахраї намагалися ошукати клієнта на 30 тисяч доларів. За процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури міста Києва 24-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві.

За даними слідства, жінка влаштувалася працювати у незаконний пункт обміну валют касиркою.

"Фактично це було приміщення, яке шахраї видавали за обмін валют, чекаючи клієнта з великою сумою коштів", – стверджує прокуратура.

Для створення видимості законної діяльності приміщення виглядало як усі подібні установи.

"Єдина відмінність – касирка, за якою стежили через камери відеоспостереження, отримавши від клієнта значну суму грошей, отримувала вказівку заблокувати двері, а сама мала вийти з грошима через інший вихід", – розповіли слідчі.

"Коли чоловік прийшов обміняти 30 тисяч доларів на гривні, підозрювана заблокувала двері, а сама вибігла з грошима на вулицю. Гроші, з її слів, мали забрати організатори схеми, однак не встигли", – кажуть вони.

Під час затримання у підозрюваної виявили та вилучили отримані від клієнта 30 тисяч доларів. У самому ж приміщенні, облаштованому під обмін валют, виявили муляжі валюти та гривень.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюються організатори шахрайської схеми. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Солом'янського управління поліції міста Києва.

Нагадаємо:

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Правоохоронці викрили шахрая, який видавав себе за працівника НАБУ та за гроші обіцяв підприємцю "вирішити проблеми" з податками, судами й кримінальним переслідуванням.

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