Правоохоронці змусили шахрая повернути військовим 860 тисяч гривень

У Києві обвинувачений у шахрайстві визнав вину та повернув волонтеру майже 860 тисяч гривень, які отримав як оплату за неіснуючі комплектуючі для дронів.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо одесита, який ошукав волонтера.

У грудні 2025 року обвинувачений разом зі спільниками створили Телеграм-канал, через який продавали товари для військових.

"Там колишній військовий, який нині як волонтер допомагає своєму підрозділу, вирішив придбати комплектуючі для дронів. Оплату за обіцяні товари чоловік перерахував на рахунки ФОП, які вказав продавець", – розповіли у прокуратурі.

Втім, за кілька днів зрозумів, що його ошукали. Шахраям волонтер перерахував майже 860 тис. грн. Надані для оплати рахунки контролював обвинувачений, які і знімав з них гроші.

"Під час досудового розслідування обвинувачений повернув потерпілому усі отримані від нього гроші, а також перерахував 250 тис. грн для допомоги ЗСУ", – зазначили у прокуратурі.

Зважаючи на це, прокурорами до суду скеровано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України.

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