По всій Україні зріс попит на оренду житла: що з цінами

Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах України: найістотніше збільшення попиту зафіксовано у Кіровоградській (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.

Про це йдеться в аналітиці DIM.RIA.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Запорізькій області: у середньому на 1 оголошення припадає 26 орендарів, зазначають аналітики.

За їхніми даними, у лютому Київ знову лідирує за середньою ціною на оренду — 23 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру (+2% порівняно з січнем). Найдешевше житло для оренди у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4,9 тис. грн.

Якщо розглядати столицю детальніше: найдорожча оренда в Печерському районі — 23,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

За даними DIM.RIA, найбільша кількість оголошень про оренду житла у лютому з'явилася у Чернігівській області — +86%. Найпомітніше зменшення пропозицій спостерігалось у Полтавській області (-16%). Загальна ситуація по країні демонструє коливання в межах кількох відсотків у залежності від регіону.

Нагадаємо:

У січні кількість пропозицій у сегменті оренди житла в Україні здебільшого впала.

Станом на 27 лютого середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Києві становить 17 000 грн – це рівно стільки ж як місяць тому і як в аналогічний період торік.