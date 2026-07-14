Рада ратифікувала вільну торгівлю з Туреччиною, яку підписали ще у 2022 році

Європейська правда

14 липня Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Про це повідомила прес-служба українського парламенту, пише "Європейська правда".

Законопроект №0340 був внесений Кабінетом міністрів, його метою є завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в Києві.

Як уточнив віце-прем'єр-міністр Тарас Качка, відтепер український бізнес отримує час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою.

Головне в угоді, за словами Качки, — це тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості.

"Зараз 77 % нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода усуває бар'єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції більш глибокої переробки. Продукція, вироблена в Україні, надходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент на користь інвестування в переробку саме в Україні", — зазначив Качка.

Другий важливий аспект ратифікації угоди — європейський. Вона передбачає застосування положень оновленої Регіональної конвенції про пан'євро-середземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі й зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС.

Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.

Як повідомляла "ЄвроПравда", переговори про ЗВТ з Туреччиною стали найтривалішими з усіх, які вів офіційний Київ. Детальніше про угоду читайте в статті "Турецький вал": чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.