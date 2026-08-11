"Збитки колосальні": у Rozetka назвали вартість зруйнованого Росією складу

Зруйнований російським ударом розподільчий центр Rozetka у Броварах коштував $70 млн, ще на мільярди гривень компанія втратила товарів.

Про це повідомила співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, страхові компанії не готові покривати ризики такого масштабу. Чечоткіна попросила державу дозволити постраждалим компаніям відтермінувати сплату податків.

"Збитки настільки колосальні, що якщо не допомогти, то у нас завтра не буде можливості відновитися", – заявила вона.

Розподільчий центр відкрили у 2017 році. Він обробляв понад 100 тис. замовлень на день і після удару не підлягає відновленню.

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Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня Росія трьома балістичними ракетами знищила розподільчий склад Rozetka у Броварах.

Наступного дня компанія повідомила, що прямі збитки від російських атак сягають мільярдів гривень і стали найбільшими в її історії.