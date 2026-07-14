Туреччина може відмовитися від російської пшениці

Рекордний урожай пшениці в Туреччині знизить вплив на ринок країни введених Росією обмежень на судноплавство через Азовське море – Туреччина зможе обійтися без постачань російського зерна.

Про це пише Latifundist.com.

Учасники турецького ринку оцінюють врожай пшениці в країні у 2026 році на рівні 25 мільйонів тон, що значно перевищує поточний прогноз USDA у 22,5 млн тон, пише фахове видання.

Деякі оператори ринку навіть припускають, що за такого врожаю Туреччина може стати нетто-експортером пшениці. Водночас імпорт пшениці у сезоні 2026/27 прогнозується лише на рівні близько 3 млн т, тоді як USDA оцінює його у 5,5 млн т.

На цьому тлі турецькі імпортери зерна майже не переймаються тимчасовими обмеженнями Росії на судноплавство через Азовське море, зазначили аналітики ASAP Agri.

Як повідомлялося раніше, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал — судноплавний шлях, що з'єднує річку Дон із Азовським морем.

Найбільші зерновиробничі регіони Росії — Ростовська область і Краснодарський край — розташовані вздовж Азовського моря.

На узбережжі Керченської протоки також знаходиться другий за величиною російський порт Чорноморського басейну.

Цей маршрут має особливе значення для перевезень російського зерна костерами до портів турецького регіону Мармурового моря. Однак очікуване скорочення потреби Туреччини в імпорті зерна, ймовірно, зменшить вплив можливих логістичних перебоїв на місцевий ринок, зазначають вони.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря після дронових атак з боку України на танкери, пороми, буксири та інші плавзасоби. Через Азовське море проходить близько чверті експорту зерна з Росії.

За ніч 14 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України пошкодили 5 танкерів, 5 суховантажів та один буксир, а за 9 діб дрони поцілили у 116 суден.