"Тест на витривалість": в Укрзалізниці розповіли про вплив атак РФ на роботу компанії

"Укрзалізниця" працює у звичайному режимі після того, як внаслідок масових атак з боку Росії була змушена змінити розклад поїздів і навіть ввести обмеження на продаж квитків, а в піковий день "УЗ" навіть перевершила попередній рекордний показник.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Оператор зазначає, що десять днів серпня "виявилися для залізничників справжнім випробуванням на витривалість".

"Атаки на інфраструктуру та рухомий склад, відхилення поїздів від розкладу внаслідок цього, спека — все це суттєво вплинуло на загальний рух поїздів", — йдеться в повідомленні.

"Втім, "Укрзалізниця" звикла до підступності ворога і завжди готова задіяти план Б або В. Щоб пасажири дісталися до своїх станцій із мінімальними затримками, наша команда впроваджувала резервні маршрути, залучала додаткові локомотиви, організовувала пересадки на електропоїзди та автобуси", — йдеться в повідомленні.

Найскладнішою була ситуація в Дніпропетровській області. До стабілізації ситуації там діяло обмеження на продаж квитків. Наразі продаж квитків здійснюється у звичайному режимі — у межах 20 діб до відправлення, повідомили в УЗ.

"Не враховуючи інші маршрути, ми змогли перевезти 21 000 осіб із Дніпра до Києва та у зворотному напрямку", — йдеться в повідомленні.

УЗ зазначає, що в піковий день — 9 серпня — залізничники перевершили попередній рекордний показник. Незважаючи на всі складнощі, поїздами УЗ проїхали 104 000 осіб.

Загалом у період з 1 по 10 серпня кількість наших пасажирів ледь не сягнула мільйона — 937 000.

"Цей період дав усій команді УЗ нові уроки та дозволив зробити нові висновки, які обов'язково будуть враховані в подальшій роботі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

7 серпня повідомлялося, що "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів через погіршення ситуації з безпекою у Дніпропетровській, Харківській областях та на Запорізькому напрямку.

Незважаючи на щоденні обстріли та евакуаційні зупинки, у липні "Укрзалізниця" перевезла на сто тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року — 2,8 млн проти 2,7 млн.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде складнішим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів скоротилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів і пошкодили 200 одиниць.