Роботаксі за $4,20: Маск запускає сервіс, який має врятувати Tesla

Tesla запустила свій сервіс безпілотного таксі в Остіні (штат Техас, США): на маршрути виїхали близько 10 автомобілів з людським інструктором на пасажирському сидінні, тоді як водійське залишалося порожнім.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Цей запуск вважається ключовим кроком у спробі Ілона Маска відродити компанію, яка останнім часом стикається зі спадом продажів та негативною реакцією споживачів через політичну активність самого Маска. З квітневого мінімуму акції Tesla вже зросли приблизно на 50%, адже інвестори покладають надії на майбутнє автономного таксі.

Втім, старт був досить скромним: поїздки дозволили лише обраній групі впливових користувачів соцмереж, а безпілотні машини Tesla Model Y працювали в обмежених районах та уникали складних перехресть. На випадок технічних проблем передбачені дистанційні оператори, які можуть втрутитися.

Незадовго до запуску Маск повідомив, що поїздка коштуватиме фіксовано - 4,20 долара. Після цього Tesla відкрила новий сайт, де всі охочі можуть зареєструватися для отримання оновлень про сервіс, який викликається через застосунок.

Однак американський регулятор з безпеки дорожнього руху все ще проводить розслідування заяв Tesla щодо можливостей автопілота і функції "повного самостійного водіння", яка попри назву, досі потребує присутності водія за кермом.

Маск наголосив, що компанія "надзвичайно обережна" щодо безпеки, але при цьому пообіцяв запуск 1000 роботаксі вже за кілька місяців і розширення сервісу на Сан-Франциско та Лос-Анджелес.

Технологія Tesla базується лише на камерах, розташованих на корпусі авто. Це спрощує конструкцію та здешевлює виробництво, на відміну від більш дорогих систем на основі радарів та лідарів, які використовують Waymo або Zoox (власність Amazon).

Tesla заявляє, що її підхід дозволить швидко розширити сервіс за нижчими цінами. Також компанія представила концепт Cybercab — роботаксі без керма та педалей, яке, за словами Маска, коштуватиме менше ніж $30,000.

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Нагадаємо:

Акції Tesla зростають четверту сесію поспіль, оскільки сварка між генеральним директором компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом почала потроху вщухати.