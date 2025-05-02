У квітні в Європі різко впали продажі електромобілів Tesla

У квітні на деяких європейських ринках різко впали продажі електромобілів Tesla.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це є прискоренням тенденції падіння попиту на ці авто. Оскільки європейці надають перевагу китайським електромобілям або протестують проти політичних поглядів Маска.

Зокрема, продажі нових автомобілів Tesla у Швеції у квітні впали на 80,7%, свідчать національні дані, опубліковані в п'ятницю, через день після того, як у Данії зафіксовано падіння продажів Tesla на 67,2%, а у Франції – на 59,4%, що є четвертим місяцем поспіль скороченням продажів.

Як підкреслює видання, у Швеції це найнижчий показник з жовтня 2022 року, коли було зареєстровано 43 нові автомобілі Tesla, свідчать дані Mobility Sweden.

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Нагадаємо:

У березні продажі нових авто Tesla в Європі впали на 28,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, хоча загальні продажі електромобілів (на акумуляторах) у регіоні зросли на 23,6%.