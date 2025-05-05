Продажи Tesla в Испании упали на треть

В апреле продажи новых автомобилей Tesla в Испании сократились на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 571 авто.

Об этом пишет Reuters.

При этом общий спрос на электрокары, включая гибриды, демонстрирует стремительный рост - на 54% за первые четыре месяца 2025 года.

За этот же период продажи Tesla в Испании снизились на 17%. На фоне этого растет популярность китайских брендов: BYD, MG и Omoda прибавили 644%, 80% и 346% соответственно.

Продажи Tesla по всей Европе уменьшаются из-за конкуренции со стороны китайских и местных автопроизводителей. К тому же компания сталкивается с протестами и вандализмом, которые связывают с политическими взглядами ее основателя Илона Маска.

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Напомним:

В апреле на некоторых европейских рынках резко упали продажи электромобилей Tesla.

В марте продажи новых авто Tesla в Европе упали на 28,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя общие продажи электромобилей (на аккумуляторах) в регионе выросли на 23,6%.