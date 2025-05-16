На Житомирщині запрацював найбільший в Україні завод із переробки промислових конопель
В індустріальному парку "Ма’Рижани" на Житомирщині запрацювало найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Компанія "Ма'Рижани Хемп Компані" відновила старий льонозавод і збудувала сучасне виробництво потужністю 14 000 тонн на рік. Завод виготовлятиме волокно для європейської текстильної промисловості та внутрішнього ринку", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2023 році "Ма'Рижани Хемп Компані" почала реконструкцію занедбаного льонозаводу, а вже у 2025-му на його місці постало сучасне високотехнологічне виробництво.
У 2024 році компанія засіяла 890 га промислових конопель, у 2025-му — вже 1200 га. За інформацією відомства, це найбільші площі вирощування конопель у Центральній і Східній Європі.
Що вже зроблено:
- Виробничі площі — 10 000 кв. м, складські — 10 800 кв. м;
- Повністю завершено будівництво та монтаж обладнання;
- Розпочато тестування сировини та виготовлення перших зразків для клієнтів.
Завод вироблятиме:
- Довге волокно для текстилю та технічних тканин (експорт, з перспективою переробки всередині країни для української fashion-індустрії);
- Коротке волокно для паперу, нетканих матеріалів, ізоляції;
- Костриця — сировина для біопластику, будматеріалів, підстилок для тварин.
За інформацією Мінекономіки, "Ма'Рижани Хемп Компані" є учасником Індустріального парку "Ма’Рижани", площею близько 30 гектарів. Метою Індустріального парку є залучення бізнесів, що працюють із продуктами переробки промислових конопель, і створення понад 700 нових робочих місць.
Нагадаємо:
У 2024 році в Україні зареєстрували 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки. На початку березня до реєстру було включено 98 парків.
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