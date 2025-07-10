"Текстиль Контакт" ввів в експлуатацію 25% обладнання, перевезеного з польської фабрики

Чернігівський завод "ТК ДТ-Чернігів", який входить до групи "Текстиль Контакт", ввів в експлуатацію 25% обладнання польської текстильної фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релокованої в Україну з міста Кудова-Збруй.

Про це у Facebook повідомив заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський після візиту на підприємство.

За словами Кисилевського, це перший випадок "зворотної релокації", коли європейське виробництво переноситься в Україну.

"На повну потужність у Чернігові запрацювали верстати, які дозволяють здійснювати цифровий друк на постільній білизні шириною 260 см. Раніше в Україні така продукція не випускалась", – зазначив він.

Обсяг інвестицій компанії "ТК Домашній текстиль" у запуск обладнанння "релокованої" польської фабрики в Чернігові за останній рік склав близько 7 млн. грн. На обладнання збанкрутілого польського заводу українська компанія вклала 1,4 млн. євро.

Повідомляється, що ще 75% обладнання плануютьввести в експлуатацію у 2026 році. Монтаж обладнання ускладнює відмова європейських спеціалістів приїжджати у прикордонний регіон для пуско-налагоджувальних робіт.

Кисилевський зазначає, що на початку російського вторгнення в Україну на заводі "ТК ДТ-Чернігів" були пошкоджені склади хімікатів та дахи виробничих цехів. "Незважаючи на це, підприємство продовжує розвиток. У січні 2025 року стартувало виробництво сентипону (неткані наповнювачі). У квітні 2025 року почала роботу лінія ламінування тканин", – розповів він.

"Для реалізації інвестиційних проектів завод активно використовує інструменти державної політики "Зроблено в Україні". Зокрема, підприємство використовує програму доступних кредитів "5-7-9", продукція підприємства віднедавна стала підпадати під вимогу локалізації при здійсненні публічних закупівель", – зазначив заступник голови економічного комітету.

Нагадаємо:

Українська група "Текстиль-Контакт" планує до кінця 2023 року закрити угоду з купівлі закритого текстильного комбінату в Польщі, аби перенести його устаткування для розширення власного виробництва тканин у Чернігові.

Засновник та голова групи Олександр Соколовський під час форуму "Майбутнє українського експорту", який провела ЕП. розповів, що йдеться про комбінат у Польщі, який зупинився під час пандемії COVID-19 та не витримав конкуренції з Південно-Східною Азією через зростання цін на газ. Вартість проєкту він оцінював 1,4 млн дол, планувалося створити 80 нових робочих місць.

Раніше повідомлялося, Олександр Соколовський, власник текстильного підприємства України "Текстиль-Контакт", заявляв про тиск на бізнес з боку Голосіївської прокуратури Києва.

Раніше повідомлялося, що в індустріальному парку "Ма’Рижани" на Житомирщині запрацювало найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель. Завод виготовлятиме волокно для європейської текстильної промисловості та внутрішнього ринку.