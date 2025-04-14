Акції європейських технологічних компаній зросли після митних послаблень у США

Європейські технологічні компанії почали тиждень із зростання — індекс SX8P піднявся на 2,8% після того, як США зробили винятки з мит на смартфони, комп’ютери та іншу електроніку з Китаю.

Про це пише Reuters.

Виграли передусім компанії, пов’язані з американським ринком: акції ASM International, Infineon та ASML додали близько 2% до відкриття.

Також зросли котирування американських гігантів, що торгуються у Франкфурті: Apple — на понад 6%, Nvidia — на 3%, Dell Technologies — на 6,3%.

Logitech показала +5%, тоді як акції SAP та Dassault Systemes підросли на 2%.

Попри оптимізм, невизначеність залишається: у неділю Дональд Трамп заявив, що протягом тижня оголосить нові мита на напівпровідники та ланцюг постачання.

Нагадаємо:

Ціна золота злетіла до нового історичного максимуму понад 3 245 дол за унцію.

Китайські фондові індекси завершили сесію понеділка зростанням на тлі послаблення американських мит.